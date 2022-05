Zilākalnā sākas otrā sezona izbraucieniem ar sliežu velosipēdiem

Izbraucieni ar sliežu velosipēdiem pagājušajā sezonā guva plašu popularitāti - ar tiem izbrauca vairāk nekā 1500 viesu. Maijā sāksies izbraucienu otrā sezona, sliežu velosipēdi atkal gaidīs viesus uz senā šaursliežu dzelzceļa sliedēm, pa kurām varēs aizmīties no Zilākalna ciemata līdz kūdras purvam un atpakaļ.

Ar sliežu velosipēdu vienlaicīgi var pārvietoties četri cilvēki - divi min pedāļus, bet divi var baudīt ainavu. Kopumā Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra rīcībā ir četri šādi velosipēdi, līdz ar to vienlaikus izbraucienā var doties līdz 16 cilvēkiem. Velosipēdu iespējams aprīkot ar bērnu sēdeklīšiem - uz katra velosipēda iespējams uzstādīt divus šādus sēdeklīšus, lai brauciens būtu drošs arī jaunākajiem braucējiem.

Līdztekus izbraucienam ar sliežu velosipēdiem, apmeklētāji tiek gaidīti arī Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā, kur var uzzināt par Zilākalna industriālo, kultūras un dabas mantojumu un ar virtuālās realitātes palīdzību savām acīm skatīt kūdras purvus, šaursliežu dzelzceļu un Zilokalnu no putna lidojuma. Tiem, kuri no augstuma nebaidās, būs iespēja uzkāpt vienā no šejienes industriālā mantojuma objektiem - vēsturiskajā ūdenstornī.