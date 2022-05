23 dienas pagrabos un vēl 23 dienas filtrācijas nometnē. Mariupoles iedzīvotāja atklāti par Krievijas armijas zvērībām

Kazaņā atkal notikušas pratināšanas. Šoreiz jau Krievijas izmeklētāji centušies piespiest visus ukraiņus parakstīties zem it kā viņu sniegtām liecībām par to, ka Ukrainas teritorijā cietuši no vietējiem karavīriem.

"Mēs vienu reizi centāmies no šīs pratināšanas izvairīties - ka negribam. Bet nākamajā dienā mūs atkal pēc saraksta pārbaudīja, lai katram būtu atzīme, ka šī pratināšana notikusi un jūs esat atzīts kā cietušais, kurš bēg no ļaunajiem Ukrainas valdībā," saka Oļena.

Svetlana Vodolzskaja, brīvprātīgā ukraiņu bēgļu koordinatore:

Kā tas notiek. Pie kāda no pagrabiem, kur slēpās cilvēki, piebrauca autobuss, un visus cilvēkus lūdza iekāpt autobusā. Tas varēja būt ukraiņu autobuss. Tādi izlauzās. Un veda Ukrainas teritorijā. Ar šiem bēgļiem viss skaidrs - viņiem ļoti paveicās. Viņi palika Ukrainā. Tie varēja būt Krievijas autobusi, kas veda Azomas, Doņeckas virzienā un tā tālāk. Šajos autobusos cilvēki uzzināja, ka tie ir Krievijas autobusi tikai “post factum”. No vienas puses - nebija tā, ka sasietu rokas un ar spēku sēdinātu autobusā. Mums vismaz neviens to nav stāstījis. No otras puses - teikt, ka cilvēki brauca brīvprātīgi, viņiem paziņoja, ka jūs braucat uz Krieviju un, lūdzu, sēdieties labprātīgi autobusā - tas arī nenotika.