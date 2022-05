"De facto": Zināmo "antivakseru" aprindās notikušas domstarpības

Barona un Ģertrūdes ielu stūra mājas īpašnieks negribēja “de facto” atklāt, kurš apmaksā pagraba, kurā iekārtota studija, īri un vai vispār par to kāds maksā. Biežs raidījumu dalībnieks uzņēmējs Arnolds Babris apgalvo, ka katrs no iesaistītajiem studijā kaut ko iegulda un darbojas bez maksas. Taujāts, kāpēc raidījumos maz pieskaras kara tematikai, Babris pauž, ka ēters ar to jau ir pārbāzts un Ukrainai jāpalīdz praktiski, ko pats arī darot.