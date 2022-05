Maltīte Bolderājā un piedāvājums taksī. Kā Trubko piedāvāja 2,1 miljonu kukuli Kossovičam

Trubko piezvanījis un uzaicinājis deputātu uz savu biroju Gogoļa ielā, lai it kā runātu par sadarbību ar Rīgas domi šķiroto atkritumu laukumu izveidē. Ātri vien Kossovičam gan kļuvis skaidrs, ka tas bijis vien iegansts – patiesībā Trubko vēlējies runāt par RNP pārvaldīto namu pārņemšanu uz līguma vai vienošanās pamata.

“Rīgas namu apsaimniekotāja” birojā pirmo reizi no Trubko nācis mājiens, ka par palīdzību to sekmēt Kossovičs varētu saņemt no pārņemto māju iedzīvotājiem iekasētos līgumsodus par kavētajiem maksājumiem. Trubko uz papīra lapas uzrakstīja divnieku un sešas nulles, kas apsūdzības ieskatā bija kukuļa piedāvājums.