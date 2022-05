"Dziesma ir kā vēstījums par to, kas man kā latvietim ir dziļi sirdī. Dziesmas ideja man radās valsts svētku laikā novembrī, kad uz ielām plīvo karogi un valda patriotiska gaisotne, kā arī iestāšanās zemessardzē pastiprināja manas patriotiskās emocijas, tāpēc jutu, ka vēlos tās izteikt mūzikā. Līdz ar to dziesmas teksts ir par to, kas man kā latvietim ir dārgs," stāsta komponists Matīss Žilinskis.