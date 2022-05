Vēl viena bijušā "Pasažieru vilciena" valdes locekļa dzīvoklis izlikts izsolē

Pagaidām ir zināms, ka izsolē tika izlikts Jirgenam un Pētersonam piederošie īpašumi. Par naudas piedziņu no pārējiem bijušajiem valdes priekšsēdētājiem informāciju līdz šim nebija iespējams iegūt, jo ziņas par naudas piedziņu tiesu izpildītāji nesniedz.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētie tika atzīti par vainīgiem pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2013.gada 31.martam, par to, ka viņi, būdami valsts amatpersonas, izdarīja tīšas darbības, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, kas izraisījušas smagas sekas.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu pirmās instances tiesas spriedums tika atcelts daļā par mantiskā zaudējuma kompensācijas nenoteikšanu un no apsūdzētajiem solidāri valsts labā piedzīta kaitējuma kompensācija par mantisko zaudējumu teju 1,5 miljonu eiro apmērā.

AT izvērtēja kasācijas sūdzību autoru argumentus par to, vai apsūdzētie pamatoti atzīti par vainīgiem viņiem inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā, kā arī par to, vai kaitējuma kompensācija pamatoti piedzīta valsts labā.