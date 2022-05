"Kur es iešu, man nav citu māju..." Dziedātāju Maiju Lūsēnu met ārā no dzīvokļa

Slavenā estrādes dziedātāja Maija Lūsēna atzina, ka tagad pensijas gados piedzīvo prātam neaptveramas lietas. Viņu bez jebkādas kompensācijas un citas dzīvesvietas ierādīšanas ar tiesas spriedumu izliek no mākslinieku darbnīcas Rīgā, Nītaures ielā, kur Maija mīt jau 21 gadu.

"Es trīs naktis neesmu gulējusi, raudāju. 13. aprīlī pienāca tiesas izpildītāja paziņojums, ka man jāizvācas no dzīvokļa, kuram tālāk it kā jāpāriet Rīgas domes un nama iedzīvotāju pārziņā. Viņi jau droši vien to pārdos, veļu jau viņi te nežāvēs. Rīgas dome arī man neierāda vietu, uz kurieni pārcelties, tāpēc esmu neziņā, ko man tagad darīt," izplūstot asarās, stāsta Maija.