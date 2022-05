Kuram cilvēkam jāsakopj Putina radītā nekārtība Krievijas ekonomikā?

"Es uzskatu, ka Nabiuļina ir efektīva tehnokrāte, bet viņa joprojām ir daļa no Putina sistēmas. Putina sistēmā tehnokrāta galvenais uzdevums nav rūpēties par to, kā sabiedrībai labāk, bet gan par to, kā labāk Putina režīmam," sacīja Ārpolitikas izpētes institūta Londonā eksperts Maksimilians Hess.