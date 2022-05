Izdevniecība "Vivat" ukraiņu valodā izdevusi vācu žurnālista Borisa Raitšustera grāmatu "Putinokrātija" (oriģinālais nosaukums - "Putina demokrātija"), kas sarakstīta 2006. gadā. Tajā ilggadējs Krievijas politiskās sistēmas pētnieks vēsta, kā Krievijas prezidents Vladimirs Putins nāca pie varas, kā tiek veidota vara un kāpēc tiesas, parlaments un valdība nepilda tās funkcijas. Raidsabiedrības "Radio Brīvā Eiropa"/"Radio Brīvība" Krievijas redakcija sazinājās ar žurnālistu, lai noskaidrotu viņa viedokli par to, kāpēc Putins nolēma iebrukt Ukrainā un vai viņš ir kaut ko secinājis no zibenskara izgāšanās.

Putina sāktos konfliktus un karus salīdzina ar narkotikām

"Esmu pārliecināts, ka viņi [Krievijas iedzīvotāji] dzīvo savā realitātē. Es domāju, ka pat tad, ja Putins veiktu melu detektora pārbaudi, viņš pats noticētu, ka Ukrainā ir fašisti. No rīta viņš nāk klajā ar savu pasaules uzskatu, pastāstot par to Peskovam (Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs).

Cilvēki to nesaprot. Es negribu tagad vilkt paralēles, bet tie ir tie paši mehānismi, ko mēs redzējām ar Hitleru. Sudetu apgabals tika atdots Vācijai, domājot, ka viņš nomierināsies, bet sanāca pilnīgi otrādi. Ja viņš, atvainojiet, būtu sists pa seju un spēris izšķirošus soļus, varbūt mēs būtu varējuši izvairīties no Otrā pasaules kara. Šķiet, ka no kļūdām nemācās!"

Putins dzīvo savā realitātē

Skaidrojot, kā šīs abas vēlmes mainījās 24. februārī, Raitšusters saka: "Es domāju, no viņa viedokļa tas ir racionāli. Viņš bija pārliecināts, ka varēs to ātri izdarīt [Krievijas iecerēto zibenskaru; - red. piez.].

Raidsabiedrības žurnālists norāda, ka šobrīd ir secināms, ka Ukrainā "militārā operācija", visticamāk, pirmajā posmā izgāzās tieši šo kļūdu dēļ. Uz jautājumu, vai Putins tagad var mācīties no šīm kļūdām un sākt redzēt pasauli reālu - tādu, kāda tā ir -, autors stāsta: "Nē, es to izslēdzu. Piemēram, es lasīju par to, kā Miloševičs (bijušais Dienvidslāvijas un Serbijas prezidents Slobodans Miloševičs) Hāgas tribunālā līdz pašām beigām bija pārliecināts, ka viss ir tieši tā, kā viņš to saprata.