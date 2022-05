Apstiprina kārtību kompensāciju piešķiršanai par blaknēm no vakcīnām pret Covid-19

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 1,057 miljoni cilvēku jeb ap 56,2% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 1,017 miljoni iedzīvotāju, bet vēl ap 287 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,3 miljonus jeb 69,3% no visiem valsts iedzīvotājiem.