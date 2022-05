Tallinas mērs kritizēts par 9. maijam veltītu vēstījumu Igaunijas krievvalodīgajos medijos

"Domāju - viņš zina, kas ir viņa vēstījuma adresāti, un apzinās arī, ka viņi nevēlas zināt patiesību, bet grib dzīvot, ievīstījušies savā melu kūniņā, savukārt visu patieso informāciju noraidīt, saucot to par rusofobisku,"

Viņaprāt, Kelvarta mērķis nav bijis vēstīt patiesību, bet izvairīties no iespējamajiem konfliktiem un provokācijām 9. maijā un tādā ziņā daļa viņam adresētās kritikas, iespējams, nav pamatota, taču arī tad mēra vēstījumu nevar uzskatīt par veiksmīgu.

Kā uzskata parlamenta deputāts no premjerministres Kajas Kallasas vadītās Reformu partijas Kristens Mihals, vienīgais vērtīgais mēra vēstījums talliniešiem varētu būt tāds - 9. maijs nav nekāda svētku diena. Pēc viņa teiktā, "to, kas kādreiz bija kritušo pieminēšana, Krievijas prezidents Vladimirs Putins un viņa dienesti pārvērtuši par polittehnoloģisku instrumentu savas ietekmes sfēras paplašināšanai".

"Lai kā negribētos, mēs visi esam atkarīgi cits no cita. Izturēsimies ar izpratni pret to, ka attieksme pret realitāti un vēstures notikumiem mums var būt atšķirīga. Jākoncentrējas uz to, ka mums būs kopīga nākotne - lai mums vispār būtu nākotne," viņš rakstījis.