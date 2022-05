Hatšepsuta mira aptuveni 1458. gadā pirms mūsu ēras. Tikai pēc audžumātes nāves Tutmoss III varēja sēsties tronī. Savas valdīšanas laikā viņš centās iznīcināt Hatšepsutas atstāto mantojumu, taču viņa mēģinājumi izdzēst radinieci no vēstures lapaspusēm bija neveiksmīgi.

Agripīnai bija tikai 24 gadi, kad laulībā viņa bija pavadījusi jau 11 gadus un dzemdējusi savu vienīgo atvasi Neronu. Pēc tam, kad viņa tika pieķerta mēģinājumā izraisīt apvērsumu, lai no troņa gāztu pašas brāli - imperatoru Kaligulu, 39. mūsu ēras gadā viņa tika izraidīta trimdā. Kamēr viņa atradās kādā Vidusjūras salā, Agripīnas vīrs slimības dēļ nomira un brāli nogalināja paša kareivji.

Lai nostiprinātu savu ietekmi, viņa veiksmīgi pārliecināja Klaudiju, lai viņš no mantojuma izslēgtu savu bioloģisko dēlu Britāniku un kā mantinieku pasludinātu viņas dēlu Neronu. Agripīna vēlējās pasteidzināt varas iegūšanas procesu, tādēļ saindēja Klaudiju ar sēnēm. Vēsturnieki vēl mūsdienās nav nonākuši pie konkrētas atbildes: pastāv iespēja, ka Klaudijs patiešām varēja nomirt dabīgā nāvē. Tomēr par iznākumu nav šaubu: Klaudijs gāja bojā un viņa vietā par Romas imperatoru kļuva Nerons.

Agresīvās vadones mērķis bija atriebt sevi un savas meitas. Viss sākās ar to, ka Būdikas vīrs, kurš bija britu-icēnu cilts vadonis, pēc nāves ap 60. gadu pirms mūsu ēras Romas ierēdņiem neatstāja savu bagātību, kā to paredzēja reģiona tā laika valdnieki. Tā vietā pusi no sava īpašuma viņš novēlēja sievai un abām meitām un otru daļu - Romas imperatoram Neronam. Romas amatpersonas ģimeni sodīja, publiski piekaujot Būdiku un izvarojot abas meitas.