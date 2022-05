Baltkrievija atzīst, ka Krievijas izraisītais karš Ukrainā ir ieildzis

"Bet es neesmu pietiekami iedziļinājies šajā problēmā, lai varētu pateikt, vai tas notiek pēc plāna, kā saka krievi vai kā es to jūtu. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka man šķiet, ka šī operācija ir ievilkusies," gandrīz 90 minūšu ilgajā intervijā Neatkarības pilī Minskā sacīja Lukašenko.

"Kodolieroču izmantošana ir nepieņemama ne tikai tāpēc, ka tā ir tepat blakus mums - mēs neesam aiz okeāna kā ASV. Tas ir nepieņemami arī tāpēc, ka tas var izsist zemeslodi no orbītas un tā aizlidos nezin kur," sacīja Lukašenko. "Vai Krievija ir vai nav spējīga uz to - tas ir jautājums, kas jums jāuzdod Krievijas vadībai."

Lukašenko publiski atbalstīja šo operāciju, marta sākumā tikšanās laikā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu apgalvojot, ka Ukraina plānojusi uzbrukt Baltkrievijai un ka Maskavas ofensīva to novērsusi. Viņš sacīja, ka atnesis Putinam karti, lai parādītu, no kurienes bija paredzēts veikt iespējamo uzbrukumu, bet nepiedāvāja nekādus citus pierādījumus, kas pamatotu šo apgalvojumu.

"Viņš, visticamāk, nevēlas globālu konfrontāciju ar NATO. Izmantojiet to. Izmantojiet to un dariet visu, lai tas nenotiktu. Pretējā gadījumā, pat ja Putins to nevēlas, militārie spēki reaģēs," sacīja Baltkrievijas līderis.