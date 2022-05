Rīgā demontē savu laiku nokalpojušos bērnu laukumus

Darbi pakāpeniski tiek veikti tajos laukumos, kurus Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde (TLP) pārņēmusi no 2021.gada maijā likvidētajām izpilddirekcijām. Tie kopā ir 113 laukumi, no kuriem 63 atrodas uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem, bet 50 - uz privātīpašumā jeb daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošiem zemes gabaliem. Pašvaldībā informē, ka šis skaits neietver parkos, ūdensmalās, izglītības iestāžu teritorijās esošos spēļu un sporta laukumus.

Pakāpeniski tiek demontētas rotaļu konstrukcijas, kuras neatbilst Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr. 18 "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi". Daudzas no demontētajām iekārtām ir padomju laika metāla konstrukcijas, kuras neatbilst MK noteikumos noteiktajiem drošības standartiem, informē pašvaldībā. To sarakstā ir arī jaunākas rotaļu ierīces, kas uz privātas zemes uzstādītas pēdējo 15 gadu laikā jau uzstādīšanas brīdī bija Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpums, turklāt tas, ka vizuāli iekārta neizskatās novecojusi, negarantē tās drošību. Ja rotaļu ierīces pēc ikgadējās galvenās pārbaudes un risku novērtēšanas tiek atzītas par drošām lietošanai un to stāvokli iespējams uzlabot ar ļoti vienkāršiem remontdarbiem, tad iekārtas tiek saglabātas.