Bordāns atklāj veidu, kā apturēt Krievijas un Latvijas vienošanos par memoriālo būvju un masu apbedījumu vietu uzturēšanu

Runājot par vienošanās iespējamo apturēšanu, izbeigšanu vai apturēšanu uz laiku, tieslietu ministrs norādīja, ka lēmumam izbeigt līgumu varētu būt plašas konsekvences, tāpēc viņš aicināja uz līgumu skatīties no civiltiesiskā aspekta. Tieslietu ministrs akcentēja, ka civiltiesiski līgumi ir jāpilda. Savukārt, ja tos nevar pildīt, tad tie ir jāpilda maksimāli iespējamā apmērā.

Tāpat viņš norādīja, ka nav līguma, no kura nevarētu atkāpties, tomēr tas ir jāveic izņēmuma situācijās. Ministra ieskatā, šis jautājums būtu skatāms, vai ir iespējas atkāpties no šī līguma, vai to ir iespējams uz laiku apturēt.