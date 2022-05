"Man īsziņa atnāk, ka neielaiž autobusā." Dobeles pusē māte sašutusi par šofera attieksmi pret viņas meitu

Vienpadsmitgadīgā Andras meita Anna patstāvīgi doties ar autobusu no pamatskolas Jelgavas centrā uz Glūdas pagastu sākusi pirms mēneša. Diemžēl meitene vienā no pēdējiem braucieniem aizmirsa paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, kas jāuzrāda kopā ar "3+" karti, naudas pilnai biļetei nepietika. Šoferis nepilngadīgo meiteni neuzņēma braucienam autobusā. Andra, meitas Annas mamma, stāsta:

No pieaugušo puses šāda rīcība nav pareiza, atzīst ģimenes psihoterapijas speciāliste Andrija Viškere. “Bērna izsēdināšana no autobusa man atgādina to baiso situāciju Kurzemes pusē ar piecgadīgo Ivanu, kur šī pieredze diemžēl beidzās letāli. Tā negatīvā pieredze ir tajā, ka viens pieaugušais izliek ārā no drošas vietas, kas ir autobuss, nedrošā vietā, kur viņai būtu faktiski jāgaida vienai.”