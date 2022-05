"Jāļauj skumjām būt." Kā tikt pāri sērām pēc mammas aiziešanas mūžībā?

Kā piemēru speciālists min apkārt cirkulējošos uzskatus, ka no skumjām var sajukt prātā, skumjas ir vājuma izpausme vai, ja cilvēks atļaus sev skumt, tad šī sajūta nekad nebeigsies. Šādu pieņēmumu dēļ nereti cilvēks neapzināti sev uzceļ psiholoģisku aizsargsienu, lai no skumjām izvairītos. Vēl viens veids, kā "bēgt" no skumjām, ir tīšu stratēģiju izveidošana, piemēram, alkohola lietošana vai skumju "apēšana" ar ēdiena palīdzību.