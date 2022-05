Kimai Kardašjanai nācies pamatīgi notievēt, lai ielīstu Merilinas Monro kleitā

Kā atklāj Kardašjana, viņai trīs nedēļu laikā nācies atbrīvoties no 7 kilogramiem. "Es to uzmērīju, man tā nederēja, un es sacīju - dodiet man trīs nedēļas. Man vajadzēja zaudēt 7 kilogramus, lai varētu tajā ielīst, tas bija liels izaicinājums, bet es to uztvēru kā lomu. Es biju apņēmības pilna tajā ietilpt," atklāj amerikāņu šovbiznesa zvaigzne.