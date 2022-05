"Nopelnīju vairāk nekā pēdējās trīs MMA cīņās." UFC asu kritiku veltījis arī viens no visu laiku labākajiem cīkstoņiem

Pēdējā laikā UFC reputācija uzņem sitienus no visām pusēm. Cīkstoņi sūdzas par zemām algām, negodīgu attieksmi, vergturu cienīgiem līgumu noteikumiem, kā arī veselības apdrošināšanu.

"Kad mana UFC karjera bija galā, visi, it sevišķi Deina Vaits, teica: "Andersons vairs nespēj cīnīties. Neviens viņa vecuma grupā to vairs nespēj." Cilvēki par mani izteicās slikti. Es izjutu necieņu. Cīņas ir cīņas. Tu vari uzvarēt un zaudēt," sacīja leģenda.

Vaits pēc Silvas pēdējās UFC cīņas uzsvēra, ka Silvam vairs nevajadzētu cīnīties. Šādus UFC galvas izteikumus var uztvert divējādi. No vienas puses - Vaits izrāda rūpes par savu leģendu ilgtermiņa veselību (līdzīgi kā savulaik ar Čaku Lidelu), mēģinot viņus pasargāt no nevajadzīgām traumām. No otras puses - UFC boss liedz cīkstonim iespēju karjeru noslēgt uz tādas nots, kādu vēlas pats sportists.