Policija: Visvairāk nodarījumu saistībā ar karu Ukrainā vērsti pret karogiem vai infrastruktūras apzīmēšanu

Vēl divi kriminālprocesi sākti par nodarījumiem, kas saistīti ar karogiem. Viens tāds gadījums konstatēts 25. aprīlī Latgales reģionā, kur no kādas mājas fasādes Daugavpilī nozagts Ukrainas valsts karogs.

Otrs gadījums konstatēts Zemgales reģionā, kad Jēkabpils iecirknis sāka kriminālprocesu par valsts simbolu zaimošanu. Process sākts par to, ka kāds vīrietis noņēma Latvijas karogu no turētāja, kurš atradās pie kādas daudzdzīvokļu mājas un to nometa zemē. Vīrietis šāda veida darbības veica vairākkārt, karogu sasmērējot.