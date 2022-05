Latvijas regbija izlase Eiropas čempionāta pirmās konferences pēdējā spēlē piekāpjas Čehijai

80.minūtē no Latvijas spēlētājiem vēlreiz aizbēga Krištofs Kohouts, bet Cimprihs iesita realizāciju - 54:17, tūlīt pēc tam spēlei arī beidzoties.

Latvijas izlasei spēlē ar čehiem pievienojās četri leģionāri - Dimitri Fundū no Francijas, Godsfeivors Meduka un Robijs Deividsons no Anglijas un Antons Oseledko no Zviedrijas. Savukārt cīņā nepiedalījās tādi pamatsastāva spēlētāji kā Juris Iesalnieks, Kaspars Briedis, Vigo Valdavs un Tomass Deividsons.