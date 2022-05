"Tētiņ, lūdzu, nemirsti!" Ukrainis atgriežas vietā, kur viņa tēvu nogalināja Krievijas karaspēks

Kad karaspēks tuvojās pilsētai, Vadims savu ģimeni veda prom no Ivankivas. Tomēr nākamajā dienā viņš ar savu tēvu Oļehu atgriezās, lai paņemtu līdzi mājās palikušos vācu aitu suņus.

Vīrieši bija suņus veiksmīgi paņēmuši un brauca no pilsētas prom. Tad viņi pamanīja, ka ceļa priekšā izbrauc militāro transportlīdzekļu kolonna. Viņi apstādināja mašīnu, un tad uz viņiem sāka šaut.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video/ BBC

Pirmā lode noplēsa daļu no Vadima tēva labās kājas, otrā - trāpīja papēdī. "Stāt, stāt! Gulies, tēti! Gulies!" sauca Vadims.

Sākumā Oļehs nevarēja izkļūt ārā no mašīnas, taču pēc tam no tās izkrita un gulēja uz ceļa. Vadimam paveicās: viņu lodes neskāra. No trīs suņiem divi apšaudes laikā mira, trešais tika ievainots.