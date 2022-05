Otrdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +19 grādiem

Naktī uz otrdienu mākoņu būs maz, vien no rīta puses to daudzums palielināsies, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, no rīta tas iegriezīsies no dienvidu puses un joprojām būs lēns līdz mērens. Gaisa temperatūra pazemināsies no plus 1 līdz 5 grādiem. Savukārt daudzviet zāles virskārtā veidosies salna.