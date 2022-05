Levits: Krievijas uzbrukums ir gandrīz bezprecedenta gadījums kopš Otrā pasaules kara beigām

Valsts prezidents atzīmē, ka starptautiskās tiesības ir nepilnīgas tajā ziņā, ka atšķirībā no nacionālajām tiesībām starptautiskajās tiesībās ir diezgan vājš mehānisms, kas seko tiesību ievērošanai. Nacionālajās tiesībās Latvijā tiesību pārkāpums izraisa reakciju no tiesībsargājošo organizāciju puses. Pasaulē šāda veida organizācijas nav, un lielā mērā tas, vai starptautiskās tiesības tiek ievērotas vai nē, ir atkarīgs no valstu labās gribas un tā, kā valstis pieprasa cita citai ievērot šīs tiesības. Tāpēc no starptautiskajām tiesībām nevar prasīt to, kas tiek prasīts nacionālajā līmenī.