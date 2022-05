UIB: Lukašenko svīta meklē veidu, kā uzlabot attiecības ar Ukrainu un Rietumiem

"Baltkrievijas vadība turpina manevrēt, lai izvairītos no Baltkrievijas ievilkšanas karā ar Ukrainu. Vienlaikus, ņemot vērā politiskās sistēmas autoritāro raksturu, Lukašenko saskaras ar vēl vienu izaicinājumu - pierādīt savai elitei (un elektorāta atbalstam) spēju kontrolēt situāciju un runāt no spēka pozīcijām," teikts UIB publicētajā dokumentā.

Tāpat autori min Lukašenko sniegto interviju aģentūrai "Associated Press", kurā viņš izvirzīja tēzi, ka "Krievija nevar zaudēt" karu Ukrainā, "taču vairs nerunāja par nenovēršamu "uzvaru"."

"Kaujas gatavības pārbaude, ko dēvē par "pēkšņu", patiesībā ir daļa no plānotajiem pasākumiem. (..) Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka šādās pārbaudēs parasti piedalās vairāki tūkstoši (divi līdz seši) rezervistu un paralēli tiek veiktas teritoriālās aizsardzības spēku pārbaudes. Taču 2022. gada aprīlī un maijā manevrus veica kadru vienības bez rezervistu masveida iesaistes. Teritoriālās aizsardzības spēki piedalās inspekcijā ierobežotā formātā. Tādējādi Minskas vadītāji, no vienas puses, cenšas "spēlēt ar muskuļiem", bet, no otras puses, nevēlas radīt papildu spriedzi," uzskata UIB.