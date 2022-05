Igaunija un Somija vienojas par gāzes piegāžu drošību

"Jaunatklātais Lietuvas - Polijas gāzes starpsavienojums vēl vairāk nostiprina piegāžu drošību reģionā un ļauj gāzi piegādāt arī no citām Eiropas valstīm, ne tikai no vistuvākajām," klāstīja Igaunijas ekonomikas un infrastruktūras ministrs, uzsverot, ka, lai sasniegtu mērķi pilnībā atteikties no Krievijas izcelsmes gāzes, ir jānodrošina pēc iespējas plašākas rezerves iespējas.