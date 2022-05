Profesors: 9. maija pārsaukšana par Ukrainas kara upura piemiņas dienu nav bijiusi veiksmīga

Politologs atzīmēja, ka no komunikācijas viedokļa iedarbīgāks bija pasākums Rīgas pils Svētā Gara tornī, kur tika pacelti Latvijas, Ukrainas un Eiropas Savienības karogi. Turklāt ceremonijā piedalījās Valsts prezidents Egils Levits, Ukrainas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis (JV).

9. maija svinības ir bijušā Rīgas mēra Nila Ušakova (S) veidota tradīcija, un bija politiķi, kas aicināja cilvēkus nest ziedus. Domāju, ka cilvēki to darīja nevis tāpēc, ka viņi ir Latvijas ienaidnieki. Drīzāk tam bija personiski motīvi, kas saistīti ar ģimenes vēsturi, ne kaut kādiem politiskiem notikumiem. Viņi nesaskata periodā no 1941. līdz 1945. gadam neko no okupācijas," sacīja politologs.