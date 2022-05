Liepāja kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā

Visas trīs pilsētas nedēļā no 2. maija līdz 6. maijam klātienes vizītēs apmeklēja žūrijas delegācija - Beatrise Garsija no Spānijas, Hrvoje Laurenta no Horvātijas un abi Latvijas eksperti - Diāna Čivle un Ģirts Majors, kā arī novērotāju statusā esošie Eiropas Komisijas (EK) un Kultūras ministrijas (KM) pārstāvji.