Iekšlietu ministre pēc pārmetumiem policijai nāk klajā ar paziņojumu

Ministre mikroblogošanas vietnē "Twitter" norāda, ka ir aizturēti cilvēki, kas izmantoja agresorvalsts simboliku un slavēja to.

Jau ziņots, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (AP) sagaida skaidrojumu no iekšlietu ministres Marijas Golubevas par 10. maija vakarā radušos situāciju pie okupācijas pieminekļa Pārdaugavā.

Skaidrojumu no iekšlietu ministres gaida arī "Konservatīvie". To pārstāvis, Saeimas deputāts Krišjānis Feldmans "Twitter" norādījis, ka politiskais spēks pieprasījis publisku skaidrojumu no Golubevas par iespējamu likumpārkāpumu nenovēršanu, pieļaušanu un nevēršanos pret tiem administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā. "Konservatīvie" arī prasa Kariņam sasaukt koalīcijas ārkārtas sadarbības sanāksmi par šo jautājumu.