Policija slēdz pieeju okupantu piemineklim un tā laukumam

Proti, likuma "Par policiju" 12.panta 15.punktu paredz, ka policijas darbiniekam ir tiesības uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses.

Jau ziņots, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) sagaida skaidrojumu no Golubevas par radušos situāciju pie Uzvaras pieminekļa, kur tika pieļauta vairāku simtu cilvēku pulcēšanās un padomju armijas, kā arī Krievijas slavināšana.

Skaidrojumu no iekšlietu ministres gaida arī "Konservatīvie". To pārstāvis, Saeimas deputāts Krišjānis Feldmans tviterī norādījis, ka politiskais spēks pieprasījis publisku skaidrojumu no Golubevas par iespējamu likumpārkāpumu nenovēršanu, pieļaušanu un nevēršanos pret tiem administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā. "Konservatīvie" arī prasa Kariņam sasaukt koalīcijas ārkārtas sadarbības sanāksmi par šo jautājumu.