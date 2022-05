Paļina ir Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas aktīviste, kas pirms dažiem mēnešiem kļuva par bēgli Latvijā, lai izvairītos no smagām represijām Baltkrievijā par savu pretošanos diktatora režīmam. Vēl nesen viņas mājās notika bruņota kratīšana, kuras laikā tika izvandīts dzīvoklis, bet mamma un vecmamma - noliktas pie sienas. Mamma tika arestēta un viņai tika draudēts ar kriminālatbildību, kas nozīmētu vairāku gadu cietumsodu vai piespiedu darbu jeb paverdzināšanu - un tas viss tikai par to vien, ka viņas meita nepakļāvās režīmam.

Viena no represijām tiek izvērsta caur viņas universitāti, kas pieprasa "atmaksāt" vairāku tūkstošu eiro lielu summu par viņas it kā bezmaksas studijām, jo viņa atteicās doties uz režīma ierādīto darba vietu. Par savu tēvzemi, bēgļu gaitām un nākotnes plāniem sarunā ar tiešsaistes žurnālu "Klik" stāsta Paļina Barko.

Par to, kādu Paļina atceras Baltkrieviju pirms aizbraukšanas, viņa stāsta, ka uz šo jautājumu atbildi mēģina rast teju katru dienu.

Paļina atzīmē, ka pati valsts ir brīnišķīga un citos apstākļos viņa to nekad nepamestu.

Tās sajūtas tiešām ir riebīgas - ir bail iet gulēt, nezinot, kas sagaidīs no rīta," viņa stāsta.

Paļina saka, ka viņas stāsts ir ļoti garš un lietu, kas viņai draud Baltkrievijas kontekstā, ir ļoti daudz. Viena no galvenajām represijām tiek izvērsta caur jaunietes universitāti, kuru nu jau viņa ir absolvējusi, taču nu viņai pieprasīts "bezmaksas" studijas atmaksāt.

"Tas sākās 2020. gadā. Tajā laikā piedalījos ļoti daudzos protestos, daudzi no tiem notika tieši universitātē vai ar tās biedriem. Rezultātā tādus kā es sāka atsijāt - vai nu pazemot un mocīt, vai atskaitīt no universitātes. Es "iekritu" pirmajā kategorijā. Mani ļoti pazemoja, bet nezināmu iemeslu dēļ no augstskolas neizmeta. Tā vietā mani regulāri sauca uz pārrunām ar psihologu vai skolas direktore aicināja uz savu kabinetu un bļāva uz mani," stāsta Paļina.