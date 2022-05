"Eiropa neko nesaprot." Pašmāju slavenības vērtē "Citu zēnu" Eirovīzijas priekšnesumu

Producents Juris Millers , kurš šobrīd atrodas Eirovīzijas dziesmu konkursa norises vietā Turīnā, Itālijā, iepriekš TVNET Grupas tiešsaistes žurnālam "Klik" atzina: "Uz divu gadu pelēcības un depresijas fona "Citi zēni” izcēlās ar pozitīvisma devu." Arī no Turīnas Millers ziņoja: "Lai arī "Citi Zēni" netika finālā, savu darbu viņi paveica godam."

Mūziķis Ralfs Eilands, kurš šogad Latviju vēlējās pārstāvēt ar apvienību "Mēs jūs mīlam", vietnē "Twitter" rakstīja: "Ok. Es tomēr pieslēdzos koleģiālai aizstāvībai. Finālā tika arī sliktāki priekšnesumi (tā reizēm notiek). "Citi Zēni" bija feini. Ja kāds grib viņiem pārmest, tad bring it on - jums sākumā jāiet caur mani!"