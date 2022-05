FOTO ⟩ Kā uz Liepājas šosejas naktī nolaidās sabiedroto lidmašīna

Dobeles novadā diennakts tumšajā laikā noritēja viens no speciālo operāciju spēku starptautisko mācību "Trojan Footprint 22" taktiskajiem posmiem ar koordinētu lidmašīnas C-146A "Wolfhound" nolaišanos uz šosejas Rīga-Liepāja.

Mācību dalībnieki no vairākām NATO dalībvalstīm vingrināja nestandarta medicīniskās evakuācijas spējas starp speciālo operāciju un sauszemes spēku vienībām.

Saskaņā ar mācību scenāriju lidmašīna nakts laikā nolaidās uz autoceļa, ārkārtas režīmā uzņēma uz klāja it kā ievainotu karavīru un operatīvi nogādāja viņu specializētā ārstniecības iestādē ārpus Latvijas.

Starptautisko militāro mācību regulārai norisei Latvijā un citās alianses dalībvalstīs, un sabiedroto valstu plašai iesaistei šādās mācībās ir būtiska loma, lai praktiski trenētu un stiprinātu NATO gaisa, sauszemes un jūras spēku, kā arī speciālo operāciju vienību sadarbību stratēģiskā, operacionālā un taktiskā līmenī, demonstrējot NATO kolektīvās aizsardzības spējas un gatavību aizsargāt katru alianses dalībvalsti no visu veidu drošības draudiem, skaidro NBS.

Jau ziņots, no 18. aprīļa līdz 27. maijam Latvijā norisinās militāro mācību cikla "NAMEJS 2022" pavasara posms ar vairākām tajā apvienotām starptautiskām mācībām: "Defender Europe", "Knight Legion", "Swift Response", "Summer Shield" un Igaunijas Aizsardzības spēku lielākajām militārajām mācībām "Hedgehog". Savukārt starptautisko mācību "Defender Europe" ietvaros no 2. maija līdz 13. maijam Latvijas teritorijā norisinās daļa no iepriekš plānotām ASV Speciālo operāciju pavēlniecības Eiropā militārajām mācībām "Trojan Footprint 22".