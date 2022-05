VIDEO ⟩ ReTV: Latvijas pierobežas mežos ar īpašu iekārtu izvieto pusmiljons vakcīnu pret trakumsērgu

Jau vairākus gadus Latvija oficiāli ir atzīta par no trakumsērgas brīvu valsti. To nevar sacīt par kaimiņiem - Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu -, no kurienes šobrīd ierodas bēgļi kopā ar mājdzīvniekiem. Lai nepieļautu nāvējošās slimības ienākšanu un uzliesmojumu, pierobežā regulāri vakcinē lapsas un jenotsuņus, ziņo ReTV Ziņas.