Vīnogu apavi un somas no sēnēm. Kādas alternatīvas dzīvnieku ādai piedāvā modes zīmoli?

Apavi no vīnogu mizām, kaktusa cimdi un sēņu soma - tie ir tikai daži no ilgtspējīgās modes darinājumiem. Maija sākumā tika atklāts modes zīmols ar nosaukumu "Lerins", kur par 125 eiro var iegādāties apavus no ādai līdzīga materiāla, kas izveidots no vīnogu mizām, kuras palikušas pāri vīna darināšanas laikā.