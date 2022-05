"Iešāva sev kājā." Kā Krievijas karavīri mēģina izkļūt no kara Ukrainā

Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka pārtvertā telefona sarunā kāds krievu karavīrs atklāj, ka viņa komandieris iešāvis sev kājā, lai tiktu prom no Krievijas noziedzīgā režīma sāktā kara Ukrainā.

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde sestdien, 14. maijā, publicēja telefonsarunu starp karavīru Ņikitu un viņa māti, kurā jaunietis pauda šaubas par ukraiņu padošanos, norāda laikraksts "The Daily Beast".

"Tas nebeigsies drīz. Kāda velna pēc man tas vajadzīgs? 20 gadu vecumā...Man nemaz neinteresē Ukraina . Man ir jāatgriežas un jāatkāpjas. Man bija komandieris, kurš iešāva sev kājā, tikai lai tiktu prom no šejienes.

"The Daily Beast" piektdien ziņoja, ka kādā citā pārtvertā telefonsarunā Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka kāda krievu karavīra sieva lika viņam "nokrist no tanka", lai izkļūtu no kara.