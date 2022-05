VIDEO ⟩ Austrija izsēj divu vārtu pārsvaru spēlē pret ASV; Francija pārspēj Kazahstānu

Austriešus 15.minūtē ar metienu no vārtu priekšas vadībā izvirzīja Benjamins Nisners. 20 minūtes vēlāk Pauls Hūbers nonāca viens pret amerikāņu vārtsargu un ar māņkustību viņu pārspēja, bet pēc 17 sekundēs Kīfers Belouss izslidoja no aizvārtes un pēc metiena izdarīšanas ripa no austriešu hokejista nonāca vārtos.