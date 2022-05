Somijas Hokeja federācijas prezidents: Somija un Latvija ir droša izvēle PČ uzņemšanai

Aprīlī Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Padome atņēma Krievijai tiesības rīkot 2023.gada pasaules hokeja čempionātu. Pasaules čempionātu tika plānots aizvadīt Sanktpēterburgā no 5.maija līdz 21.maijam. Par nākamo meistarsacīkšu rīkošanu tiks lemts 26.maijā un 27.maijā gaidāmajā IIHF kongresā, un Latvija kopā ar Somiju ir iesniegusi savu kandidatūru šī turnīra uzņemšanai.

"Tas bija ātrs lēmums, jo šī jaunā situācija uzradās diezgan negaidīti. Organizēt pasaules čempionātu hokejā otro reizi 11 mēnešu laika periodā būtu sarežģīts uzdevums ikvienam," norādīja Nummela. "Domāju, ka to darot kopā Latvijai un Somijai priekšrocība ir tāda, ka Latvija nu pat to ir darījusi, bet mēs to pašu darām tagad, tāpēc abām federācijām ir daudz kas gatavs, kas padarītu vēl viena čempionāta uzņemšanu vieglāku."