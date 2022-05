VIDEO ⟩ NBA būs jauns čempions - Milvoki "Bucks" konferences pusfinālā piekāpjas "Celtics"

"Bucks" no zaudējuma neglāba Jaņņa Adetokunbo 25 punkti, 20 atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles. Grieķis otrajā puslaikā no soda laukuma realizēja tikai trīs no 11 metieniem, bet ceturtajā ceturtdaļā - vienu no sešiem.