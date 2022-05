Džeriņš pēc pirmajiem diviem mačiem starp čempionāta vadošajiem iemetienu meistariem

Džeriņš pirmajos divos mačos uzvarējis 18 no 26 iemetieniem, ar 69,23% dalot septīto vietu ar čehu Davidu Krejči, bet Oskars Batņa bijis pārāks deviņos no 14 metieniem (64,29%), dalot 12.pozīciju. Vislabākais uzvarēto iemetienu procents - 90% - ir Austrijas izlases spēlētājam Ali Vukovicam.

Vārtsargs Elvis Merzļikins neitralizējis 44 no 50 metieniem un starp ripu ķērājiem, kas aizvadījuši divas spēles, ar 88% ieņem sesto vietu.

Latvijas izlases hokejisti izdarījuši 42 metienus pa vārtiem un guvuši divus vārtus, ar 4,76% realizāciju no turnīra 16 komandām apsteidzot vienīgi Kazahstānu. Vislabākais sniegums ir kanādiešiem, kuriem gandrīz katra piektā ripa sasniegusi savu mērķi - 19,30%.

Kanāda, tāpat kā Somija un Šveice, realizējusi pusi no saviem vairākumiem, kamēr Latvija vienu no pieciem, kas dod dalītu 11.pozīciju. Somija, Itālija un Slovākija līdz šim mazākumā nav ielaidušas vārtus, bet Latvija no septiņiem mazākumiem vārtus zaudējusi trijos un ir dalītā 12.vietā. Ar 14 soda minūtēm Latvija ir piektā disciplinētākā komanda turnīrā.