Politologs: Valdība darīs visu, lai ar diviem jaunajiem ministriem un bez turpmākām izmaiņām strādātu līdz vēlēšanām

Rozenvalds pieļāva, ka šis manevrs no Ministru prezidenta puses ir aprēķināts un varētu būt ticis izraudzīts kā labākais no sliktiem variantiem.

"Savukārt kādā sakarā Ministru prezidents runā par 9.maiju un par Golubevas vainu saistībā ar 9.maiju, man, piemēram, nav skaidrs. Ja viņš uzskata, ka pie pieminekļa atnāca kāds skaits cilvēku, kuriem valsts neaizliedza to darīt - patīk vai nepatīk - tie nav tiesiskie jēdzieni. Par panākumu mēs varam uzskatīt, ka atnāca vairākas reizes mazāk nekā iepriekšējos gados, tas arī ir svarīgi," norādīja Rozenvalds.

Savukārt Vitenberga gadījumā politologam vispār nav skaidrs, pie kā ekonomikas ministrs ir vainīgs, izņemot faktu, ka viņš ir jaunākais no NA ministriem.

Vienlaikus, politologa ieskatā, šādas koalīcijas partiju aktivitātes varētu ietekmēt arī citas partijas, kurām pēc nākamajām vēlēšanām, ja tām veiktos ar balsu iegūšanu, varētu būt potenciāls nomainīt kādu no valdošās koalīcijas partneriem, ar kuru citi pēc šāda veida strīdiem vairs nevēlētos sadarboties.

Jau ziņots, ka NA veiktā "šantāžas mēģinājuma" dēļ premjers Krišjānis Kariņš ir nolēmis prasīt Vitenberga demisiju. NA varēs izvirzīt jaunu kandidātu ekonomikas ministra amatam. Vienlaikus gan Kariņš pieļauj iespēju NA pašai lemt par to, kuru no saviem ministriem nomainīt. Premjers skaidroja, ka Vitenbergs patlaban demisijai ticis izvēlēts kā "jaunākais" NA ministrs.

No Kariņa paustā secināms, ka viņš šantāžu saskata NA aicinājumā prasīt nu jau no amata atkāpušās iekšlietu ministres Marija Golubevas demisiju, pretējā gadījumā NA solot aiziet no valdības.