VIDEO ⟩ "Nomirt uz skatuves nevajag, profesionalitātei ir jābūt." Lauris Dzelzītis par aktiera darbu un dzīvi ārpus prožektoru gaismām

Personīgā pieredze palīdz ne tikai emocionālā līmenī, bet ļauj arī veiksmīgāk izprast tēlu. Dzelzītis atklāj, ka bērnībā piedzīvotie padomju laiki palīdzējuši atspoguļot arī Ļeņinu. Tieši par šo lomu viņš saņēmis "Lielo Kristapu": "Šis ir pirmais profesionālais novērtējums manā aktiera karjerā. Es aizvedu balvu uz deklarēto adresi - māju, no kuras esmu nācis un kura ir gadiem tukša. To es iztīrīju, veidoju un ceļu. Tur stāv, kā saka, stroikā uz palodzes."

Lauris dalās sajūtās par dalību šovā "Randiņš ar Dzelzīti": "Tas bija tikai darbs. Tāda bija saruna ar producentiem. Tas, kā visu pēc tam pasniedza, tā bija viņu izvēle. Cilvēkiem vienmēr patīk, ja ir kaut kas slikts. Viss ir par to, kā to pasniedz. Var nofilmēt vienu un to pašu, bet pasniegt pretēji. Tā bija laba pieredze, bet ne ar vienu no komandas nekomunicēju un neuzturu kontaktu." Tomēr Lauris atzīst, ka dalība šovā ļāvusi labāk izprast cilvēkus.