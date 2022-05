"Mums vajadzēja darīt labāk..." Sportistes pašnāvības izmeklēšanā Jaunzēlandes Riteņbraukšanas federācija konstatē trūkumus sistēmā

"Dokumentā pats pirmais atklājums ir par riteņbraucēju neatrisinātajām veselības problēmām laika periodā no 2016. līdz 2018.gadam. Skaidrs, ka Olīvija arī bija daļa no šīs grupas. Tāpēc no "Cycling NZ" puses vēlos atkārtot to, ko pagājušajā nedēļā teicu Podmoru ģimenei - man ir ļoti žēl par piedzīvoto. Mums vajadzēja darīt labāk, mēs to neveicām, un es atvainojos par nodarītajām sāpēm un bēdām," teica Holdens.