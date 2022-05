Fjūrija treneris atklāj galveno iemeslu, kāpēc slavenais bokseris noslēdza karjeru

Liela daļa boksa apskatnieku līdz galam tomēr netic, ka Fjūrijs savu pēdējo vārdu ringā ir teicis. It sevišķi, ja Usiks vēlreiz uzveiks Džošua. Tomēr Stjuards uzskata, ka ienesīga cīņa nebūt negarantē slavenā boksera atgriešanos ringā.

"Mēs no ārpuses to līdz galam nevaram saprast. Mēs nodomājam, ka viņš atgriezīsies, ja tiks pie pareizās cīņas. Bet tas nav tik vienkārši. Viņš šo sporta veidu ļoti mīl, un viņam patiesi sāp, kad notikumi attīstās šādi," uz neveiksmēm cīņu plānošanas procesā norāda Stjuards.

Fjūrijs karjeras laikā uzvarējis 32 cīņās, no kurām 23 noslēgušās ar nokautu, un venu reizi cīnījies neizšķirti. Savukārt 34 gadus vecais Vaits karjeras laikā aizvadījis 31 cīņu, no kurām 28 izcīnījis uzvaras, 19 no tām noslēdzot ar nokautu.