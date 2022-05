Vairākas uzņēmēju organizācijas aicina Vitenbergu saglabāt amatā

Uzņēmēju organizācijas līdzšinējo sadarbību ar Vitenbergu vērtē kā labu un nesaskata pamatojumu ministra demisijas pieprasīšanai laikā, kad notiek ekonomikas pārorientēšanās, kad valstī ir sākts kopīgs darbu pie plāna, lai sekmētu Latvijas enerģētisko neatkarību no Krievijas energoresursiem, veicinātu eksporta rādītājus, kā arī ir sākts darbs, lai restartētu tūrisma nozari un īstenotu izstrādes procesā esošās uzņēmējdarbības atbalsta programmas.

Paziņojumā kā tā nosūtītāji norādīti - LDDK, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Kokrūpniecības federācijas, Latvijas Viesnīcu un tūrisma asociācijas, Latvijas lauku tūrisma asociācijas, Latvijas restorānu biedrības, Latvijas Eksportētāju asociācijas "The Red Jackets", Latvijas Zemnieku federācijas, Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrības, "Junior Achievement" un Latvijas Tirgotāju asociācijas pārstāvji.

Jau ziņots, ka Nacionālās apvienības (NA) veiktā "šantāžas mēģinājuma" dēļ Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir nolēmis prasīt Vitenberga demisiju. NA varēs izvirzīt jaunu kandidātu ekonomikas ministra amatam. Vienlaikus gan Kariņš pieļauj iespēju NA pašai lemt par to, kuru no saviem ministriem nomainīt. Premjers skaidroja, ka Vitenbergs patlaban demisijai ticis izvēlēts kā "jaunākais" NA ministrs.

No Kariņa paustā secināms, ka viņš šantāžu saskata NA aicinājumā prasīt nu jau no amata atkāpušās iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP) demisiju, pretējā gadījumā NA solot aiziet no valdības.