VIDEO ⟩ Batlera rezultativitāte atnes Maiami "Heat" pirmo uzvaru Austrumu konferences finālā

Batlers 27 no 41 punkta guva spēles otrajā puslaikā, kopumā realizējot 12 no 17 divpunktu metieniem un 17 no 18 soda metieniem. Viņa kontā pret savu bijušo komandu arī deviņas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, četras pārtvertas bumbas un trīs bloķēti metieni.