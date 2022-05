Ir pagājuši desmit gadi, kopš grupa "Bermudu divstūris" pārsteidza Latvijas ballētājus ar unikālu skanējumu un neredzētu skatuves meistarību. Šarmantie brālēni Biceps un Triceps nekautrējoties īsteno pat pārdrošākās idejas, kļūstot par sava žanra celmlaužiem. Lai gan "Bermudu divstūris" atzīst, ka ir no rajončika, viņu mūzika kļuvusi par daļu no pašmāju kultūras. Bicepsu un Tricepsu nespēj apturēt pat pandēmija - šogad "Bermudu divstūris" nācis klajā ar jaunu albumu.

Viņi prasmīgi izmanto jaunākos trendus, viens no tiem bija arī Magones Šutovienes slavenais teiciens: "Ne man Gucci, ne man Nike". Neskatoties uz mākslinieku sākotnēji veiksmīgo sadarbību, pēc laika bija dzirdamas baumas par nesaskaņām ar TV dīvu. Magone uzskatījusi, ka grupa pārkāpusi autortiesības. "Bermudu divstūris" komentē notikušo: "Mēs visu sarunājām un it kā viss bija kārtībā. Pēc tam sākās rīvēšanās, bet vēlāk tā apklusa... Mēs esam priecīgi, ka viņas foršo pantiņu parādījām lielākām masām." "No mūsu puses attiecības ir labas. Mums bija prieks uzstāties ar Magoni un prieks, ka viņa ļāva izmantot to visu [tekstu]. No mūsu puses bučas Magonei!"