FOTO un VIDEO ⟩ Latvijas izlase zaudē svarīgu punktu, bet "bullīšos" pārspēj Austriju

Perioda otrajā pusē, spēlējot četri pret četri, vienā no epizodēm no tuvas distances pa vārtiem meta Roberts Bukarts, taču Bernhardu Štarkbaumu viņam pārspēt neizdevās. Otrajā periodā pēc nospēlētām 70 sekundēm Benjamins Nisners panāca 1:0 Austrijas izlases labā. Latvieši kļūdījās savā aizsardzības zonā un pretinieki izveidoja pretuzbrukumu, kura noslēgumā Nisners raidīja ripu vārtu devītniekā.

Austrieši gan ilgi vairs nespēlēja vairākumā, jo par grūšanu mugurā noraidīts tika Klemenss Untervēgers. Kad līdz perioda beigām bija palikušas četrarpus minūtes Balcers ar Rihardu Bukartu izslidoja pret vienu pretinieku aizsargu un pēc saspēles Balcers raidīja ripu tīklā - 3:2. Pusotru minūti pirms došanās pārtraukumā Šilovs neļāva Lukasam Haudumam pārcelt ripu pāri un glāba Latvijas izlasi no zaudētiem vārtiem.

Trešā perioda pirmās minūtes aizritēja bez bīstamiem pavērsieniem līdz septītajā minūtē pēc Kiliana Cindela metiena ripa no Tomasa Rafla mainīja lidojuma virzienu, Šilovam neredzot metiena izdarīšanas brīdi un ielaižot to vārtos - 3:3. Perioda vidū Šilovs vairākās epizodēs glāba Latvijas izlasi no nonākšanas iedzinējos, bet trešdaļā kopumā latvieši nebija pārāk aktīvi un metienos piekāpās ar 3:15.