VP aiztur vīrieti, kurš nodarīja miesas bojājumus personai ar Ukrainas karogu

Vakar, 20. maijā, Rīgā, netālu no Sakuras dārza, tika fiksēts gadījums – kāds vīrietis izkāpa no savas automašīnas, nodarīja miesas bojājumus personai ar Ukrainas karogu, pēc kā aizbrauca no notikuma vietas. Par notikušo Valsts policija nekavējoties uzsāka kriminālprocesu un personas meklēšanu. Naktī vīrietis tika atrasts un aizturēts. Par šo incidentu vakar, 20. maijā, netika plašāk ziņots, lai netraucētu veikt izmeklēšanas darbības.