Vācu kaķu īpašniekiem mēnešiem ilgi jātur mīluļi telpās, lai aizsargātu retu putnu sugu

Valdorfas kaķu īpašniekiem tika lūgts līdz augusta beigām turēt kaķus iekštelpās, lai pasargātu uz zemes ligzdojošo ķīvīti tās vairošanās sezonas laikā. Kā ziņo "The Associated Press", ķīvītes populācija pēdējos gados ir strauji samazinājusies.

Pasākums tiks atkārtots nākamos trīs gadus, turot kaķus iekšā no aprīļa līdz augustam, ziņo "The Local". Ja kaķis aizbēg no mājas, mājdzīvnieku īpašnieki tiek aicināti mēģināt to dabūt atpakaļ iekšā un vajadzības gadījumā izsaukt varas iestādes.